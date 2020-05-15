19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Online Kata Turnuvası tamamlandı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Karate İl Temsilciliği tarafından 1519 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen Online Kata İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Online Kata İl Birinciliği müsabakaları tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs (Covid19) salgını sebebi ile 12 13 Mayıs 2020 tarihleri arasında online olarak düzenlendi. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sporculara evlerinde takdim edilecek. Toplamda 30 sporcunun katıldığı il birinciliğinde tüm sıralamalar şöyle;



2011 BAYAN

1. Münevver Beyza Yerlikaya

2. Nesibe Şahin

3. Bengü Çakır

4. Zeynep Sena Yerlikaya



2011 ERKEK

1. Mahmut Esad Baysa

2. İlker Özdiken

3. Muhammed Ali Özdilek

4. Egemen Ata Güneşdoğdu



2010 BAYAN

1. Merve Özkol

2. Gülnihal Cansaran

3. Berra Sultan Yücel

4. Ezgi Koç



2010 ERKEK

1. Alper Güneş

2. Hüseyin Güver

3. Ömer Kaan Türeli

4. Ahmet Yavuz Özşahin



GENÇ BAYANLAR

1. Hatice Kübra Uzun

2. Tuğba Kılıç

3. Sultan Deniz

4. Melike Gök

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