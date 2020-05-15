Vali Günaydın çarşı esnafını ziyaret etti, maske dağıttı

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın Kazancılar ve Yer Altı Çarşısı'nı ziyaret ederek esnaflarla görüştü, maskesi olmayan vatandaşlara ise maske dağıttı.

Vali Günaydın, kent merkezinde bulunan çarşılarda esnafları ziyaret ederek taleplerini dinledi. Korona virüsle mücadele kapsamında alınan maske takılması, sosyal mesafenin korunması, kalabalık oluşturulmaması gibi tedbirleri vatandaşlara hatırlatan Vali Günaydın, maskesi olmayan vatandaşlara da maske dağıttı.

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