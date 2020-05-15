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Bünyan-Sarıoğlan Ve Elbaşı-Karatay sulama projeleri devam ediyor

İHA

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, BünyanSarıoğlan ve ElbaşıKaratay Sulama projeleri için saha incelemesinde bulunarak, yüklenici firma yetkililerinden gelinen son nokta hakkında bilgi aldı.

Bünyan-Sarıoğlan Ve Elbaşı-Karatay sulama projeleri devam ediyor

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, BünyanSarıoğlan ve ElbaşıKaratay Sulama projeleri için saha incelemesinde bulunarak, yüklenici firma yetkililerinden gelinen son nokta hakkında bilgi aldı.
Başkan Özkan Altun her iki sulama projesinin de hızla devam ettiğini belirterek projelerin, Bünyan ve Bünyan tarımı için önemine dikkat çekti. Her iki sulama projesine ilişkin bilgiler veren Başkan Özkan Altun; şunları söyledi:
"BünyanSarıoğlan ve ElbaşıKaratay Sulama projeleri hızla devam ediyor. Bünyan Sarıoğlan Sulamasının tamamlanmasıyla 226.300 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Ayrıca Bugünün şartlarında 627 TL dekar başı gelir artışı ve milli ekonomiye de yıllık 127.597.000 bin TL katkı sağlanmış olacak. ElbaşıKaratay Sulama projesiyle tamamlanmasıyla Elbaşı, Karatay ve Akmescit mahallelerine ait toplam 54.020 dekar zirai tarım arazisinin sulanması hedeflenmektedir. Her iki projenin de tamamlanmasıyla yapılacak sulu tarım ile birlikte hem topraklarımızda verim, hem de ürün çeşitliliğimiz artacak. Topraklarımız ve insanımız için olmazsa olmaz yatırımların başında gelen sulama projelerini yakinen takip etmeyi sürdüreceğiz. Projelerde emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum, yatırımların bir an önce tamamlanması için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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