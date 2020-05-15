KESOB Başkanı Ahmet Övüç hastaneye kaldırıldı

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Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği(KESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Övüç, gün içerisinde rahatsızlanarak hastaneye kadırıldı.

Edinilen bilgiye göre, gün içinde rahatsızlanan Ahmet Övüç, özel bir hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması süphesi ile yoğun bakıma alınan Övüç’ün bilincinin açık olduğu ve müşahede altında olduğu öğrenildi.

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