Kayseri’de ezanın geç okunması Vatandaşlar: “Hadi hocam artık oku dedim”

Kayseri’de dün akşam akşam ezanının 4 dakika geç okunması sonucu vatandaşlar oruçlarını geç açtı. Kayserili Necdet Bekarlar, ezanın geç okunduğunu fark ettiğini söyleyerek, “Hadi hocam artık oku dedim” dedi.

Kayseri’de dün Ramazan ayının 21. gününde vatandaşlar orucunu 4 dakika geç açtı. 19.49'da okunması gereken akşam ezanı 19.53'te okundu. Yaşanan durum karşısında vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Kayserili vatandaşlar, olayı fark ettiklerini ve oruçlarını açmak için ezanın okunmasını beklediğini söyledi. Mustafa Çorbacı, “Çok zor da olsa ara sıra böyle hatalar olabilir. Ben sinirlenmedim, kızmadım. Bu tür olaylar olabilir. Aslında olmaması gereken bir şey ama olmuş yani yapacak bir şey yok. Kayseri’de daha önce 1 dakika kadar böyle bir durumun yaşandığını hatırlıyorum daha önce” dedi.

Yılmaz Aydın ise “İftar sofrasında otururken ezanın geciktiğini hissettim. Balkona çıktım etrafa baktım ama geciktiğini fark ettim. Ezan okunan kadar iftarımı açmadım. Daha önce Kayseri’de böyle bir durum hiç olmamıştı” ifadelerini kullandı.



‘Hocam hadi okuyun’ dedim

Kayserili Necdet Bekarlar da, “İftarı beklerken ezanın geç okunduğunu fark ettik. Saate de baktım, eşime ve oğluma sordum. Onlar da daha vaktin olduğunu söylediler ama ben hissettim. Çünkü vaktin gelmesi lazımdı. Tekrar saate baktık ve saatin geri olduğunu düşündük. Artık ben de ‘Hocam hadi okuyun’ dedim kendi kendime. Elimizde su ile bekledik. Ondan sonra da ezan okundu. Sonradan da sosyal medyaya baktım 1015 dakika sonra, ezan geç okundu diye tweet'lerin atıldığını gördük. Bu yaşıma geldim böyle bir olayı ilk defa yaşıyorum” şeklinde konuştu.

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