Karate sporcuları video konferans ile bir araya geldi

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan ve Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, pandemi süreci kapsamında Kayseri Karate Sporcuları ile telekonferans sistemi üzerinden görüşme yaparak yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Pandemi süreci ve normalleşme sürecinin görüşüldüğü telekonferans toplantısına Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Karate İl Temsilcisi Mustafa Altınok, antrenörler ve sporcular katıldı. Yapılan görüşmede pandemi sürecinde yapılan çalışmalar ve normalleşme sürecinde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

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