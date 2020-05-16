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Melikgazi’nin pati oyun parkı hayata geçiyor

İHA

Kayseri Hayvanları Koruma Derneği (KAYHAKDER) Başkanı Nilgün Uzel, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret ederek sokak hayvanlarına verilen destekler için teşekkür etti.

Melikgazi’nin pati oyun parkı hayata geçiyor

Kayseri Hayvanları Koruma Derneği (KAYHAKDER) Başkanı Nilgün Uzel, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret ederek sokak hayvanlarına verilen destekler için teşekkür etti.
Başkan Dr. Palancıoğlu, seçim vaatlerinde söz vermiş olduğu Pati Oyun Parkı’nın yakında hayata geçirileceğinin müjdesini verdi.
Erenköy Mahallesinde hayata geçireceği oyun parkından bahseden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Bugünün müjdesi olarak pati oyun parkını sizinle paylaşayım. Erenköy Mahallesi’nde 2 bin 500 metrekare üzerindeki bir alanda pati parkının uygulamasına geçeceğiz. 1 buçuk 2 ay içerisinde de hayvan severlerin hayvanlarını götürüp gezdirebileceği, güvenlikli bir yer olacak. İnşallah sizlerle temelini atıp beraber de açılışını yapacağız” dedi.
KAYHAKDER ile beraber sokak hayvanlarla ilgili çeşitli çalışmalar yapıldığını anlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, “Belediyemiz bu korona günlerinde sokakta yaşayan canlılarımızı unutmadı. Kedi, köpek, kuşlar gibi hayvanların yem ve sularını bıraktık. Özellikle sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde hayvanlar için besleme faaliyetleri devam ediyor. Şuanda 15 tonun üzerinde hayvanlara mama aldık. Yemleme işlemlerimiz sürekli devam ediyor” diye konuştu.
Kayseri Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Nilgün Uzel ise şunları söyledi:
“Başkanımıza Melikgazi Belediyesi olarak vermiş oldukları destekler için teşekkür ederiz. Başkanımız çok iyi bir hayvan sever. Belediyemiz önceden de hayvanlara yem bırakıyordu zaten. Korona virüsle mücadele günlerinde sokak hayvanlarını unutmayarak onları yemsiz bırakmadılar. Bizleri dernek ve gönüllüler olarak çok memnun ettiler.”

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