“Yeni fiyatlarla kısa mesafede yolcunun, uzun mesafede otobüsçünün cebi yorulacak” Terminal İşletmecisi Sedat Mirza Binboğa: “Açıklanan fiyatlarla yolcular seyahat etmezler”

Kayseri Şehir Terminali’nde işletmecilik yapan Sedat Mirza Binboğa, seyahatlerde açıklanan yeni fiyat tarifesi ile ilgili yaptığı açıklamasında fiyatların yüksek olduğunu söyleyerek, “Kısa mesafede yolcu, uzun mesafede otobüsçünün cebi yorulacak” dedi.

Terminallerin kapalı kaldığı sürede korsan taşımacıların vatandaşları yüksek fiyatlara taşıyarak mağdur ettiklerini söyleyen terminal işletmecisi Sedat Mirza Binboğa, “Seyahat kısıtlaması Mart’ın 17’sinde geldi ve daha sonra 1 ayın üzerinde kapalı kaldı otogarlarımız ama vatandaşlarımızdan her 100 kişiden 1 kişiye ve ya her bin kişiden 35 kişiye ancak izin verilebiliyor, o da çok acil işi olan kişilere veriliyor. Devletimiz çok güzel tedbirler aldı ama burada otobüsçü sektörü ve yolcu mağdur oldu. Özel arabası olan var, olmayan var. Daha önce de bunu söylemiştik, korsan dediğimiz firmalar var. Yolcuların mağduriyetinde otogarların kapanması dolayısı ile dolmuşlar ve taksiler fahiş fiyatlarla, 56 katı fiyatlarla yolcu götürdüler. Vatandaş burada hayli mağdur oldu” dedi.

Binboğa, yeni açıklanan fiyat tarifesinin kısa mesafede yolcuya fazla geleceğini ve uzun mesafede de otobüsçüye az geleceğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Tavan ve taban fiyat tarifesi uygun görülmüş ama tabiri caizse yolcu açısından çok kötü bir fiyat tarifesi. Niye derseniz de Kayseri’den Niğde’ye giden bir kişiden biz 3040 lira alırken utanıyorduk. Buradan Kırşehir’e vatandaş 25 TL’ye zor gidiyor. Bu fiyatı öğrenciler dahi zor veriyor ama en taban fiyat 100 TL olarak belirlenmiş. 100 TL’yi hiçbir yolcu vermez. Yüzde 30’da uyguna götüreceğiz o da 70 TL ve vatandaş bunu da vermez. Gerekirse taksiyle giderim diyecekler bize ama uzun yola gidecek vatandaş için de otobüsçü mağdur olmuş. Mesela Ankara’ya 150 TL verilmiş ve 150 TL bize çok büyük fiyatlar. Mesela 0100 kilometre arasında devletimiz en fazla 50 TL fiyat verseydi, 200 kilometreye kadar 70 TL, 300 kilometreye kadar 100 TL gibi bir fiyat verseydi bize yeter fiyatlardı. İstanbul 765 kilometre ve 200 lira verilmiş. Bunda da yüzde 50 kapasite ile gittiğimiz zaman aracın kurtulması mümkün değil. Araç kendi masrafını kurtaramaz. Mesela kısa yolda 100 kilometre olan mesafe 50 TL, Ankara da 100 TL olsaydı, İstanbul bize yeni köprüyle beraber neredeyse 800 kilometre ama oranın da en fazla 250 TL olması lazımdı. İstanbul’dan Van’a giden birini 400 TL’ye götürmesi gerekiyor. Yüzde 50 kapasiteyle arabanın gitmesi mümkün değil. Bir an evvel bunların düzelmesi lazım. Kısa mesafede yolcu çok yorulacak, uzun mesafede otobüsçü yorulacak.”

