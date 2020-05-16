(Özel) Doğada 'Korona virüs' sessizliği

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Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan ve yaz aylarında suyun çoğaldığı Homurlu Şelalesi, korona virüs nedeniyle vatandaşlar evde kalınca sessizliğe büründü.

Develi ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve Küçük Künye Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Homurlu Şelalesi, doğal güzelliği ile görenleri kendine hayran bırakıyor. Geçtiğimiz yıllarda ziyaretçi akınına uğrayan şelale de, bu sıralar korona virüs sessizliği hakim. Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar evlerinde kalınca, Homurlu Şelalesi de boş kaldı.

Yazı gelmesiyle beraber şelalenin yeşilliğe bürünmesi de, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

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