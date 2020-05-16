Harçlıkları ve burs paraları ile 55 aileye gıda yardımı yaptılar

2 aydır bronşlarımda ağrı, nefes darlığı ve koku kaybı var! Normal mi?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri'nin Develi ilçesinde üniversite öğrencileri harçlıkları ve burs paraları ile 55 aileye gıda yardımı yaptı.

Develi ilçesinde 6 üniversite öğrencisinin, Ramazan ayında yaptığı hayır vatandaşları duygulandırdı. Bir araya gelen üniversiteliler, harçlıklarından ve burslarından biriktirdikleri paralar ile 55 aileye gıda yardımı yaptı. Aileleri tek tek gezerek gıda kolilerini ileten öğrenciler, takdir topaldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.