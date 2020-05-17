İncesu 19 Mayıs'a hazırlanıyor

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İncesu Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı hazırlıkları devam ediyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan İlçe Belediye Başkanı Mustafa İlmek 19 MAyıs günü saat 21:00'de vatandaşları balkona davet ederek; "Milli ve manevi değerlerimize verdiğimiz önem doğrultusunda ekiplerimizce ilçemiz de esnaf kardeşlerimizin dükkanlarını bayraklarımızla süslemeye devam ediyoruz. Covid19 salgını nedeniyle #EvdeKalİNCESU sloganıyla 18 Mayıs Pazartesi günü Saat: 21.00’da tüm hemşehrilerimizi bayram kutlamamız için balkonlara davet ediyorum" dedi.

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