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(Özel) Baba ve oğlu korona virüsünü birlikte yendi Polis memuru baba Öner Turan: “Virüsün bulaşma sürecinde herhangi bir şikayetim olmadı o nedenle farkına varamadık” Babası ile birlikte korona virüsü yenen 18 yaşındaki Enes Turan: “Virüsün temas etmeseniz bile hava yolu ile bulaşabildiğinin farkına vardım” Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Sorumlusu Zehra Beştepe Dursun: “Virüs herhangi bir belirti vermeyebilir o nedenle sosyal izolasyon çok önemli”

İHA

(Özel) Baba ve oğlu korona virüsünü birlikte yendi Polis memuru baba Öner Turan: “Virüsün bulaşma sürecinde herhangi bir şikayetim olmadı o nedenle farkına varamadık” Babası ile birlikte korona virüsü yenen 18 yaşındaki Enes Turan: “Virüsün temas etmeseniz bile hava yolu ile bulaşabildiğinin farkına vardım” Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Sorumlusu Zehra Beştepe Dursun: “Virüs herhangi bir belirti vermeyebilir o nedenle sosyal izolasyon çok önemli”

Kayseri’de polis memuru olan ve korona virüse yakalanan Öner Turan, Covid19 testi pozitif çıkan oğlu ile birlikte aynı odada 10 gün tedavi gördükten sonra taburcu edildi.
Kayseri’de Kocasinan ilçesine bağlı Yenişehir Polis Merkezi’nde memur olarak görev yapan Öner Turan, mesai arkadaşlarından bazılarında korona virüs tespit edilince evde karantina altında alındı. Karantina sürecinin dolması sonrasında görevine dönmeden önce Covid19 testi yapılan Öner Turan’ın testi pozitif çıktı. Ailesinde de yapılan testte 18 yaşındaki oğlu Enes Turan’da da virüs tespit edildi.
Polis memuru Öner Turan ve oğlu Enes, 10 gün önce Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde tedavi altına alındı ve virüsü yendikten sonra alkışlar eşliğinde taburcu edildi.
Covid19 salgını sonrasında birçok hastanın tedavisinin yapıldığını ifade eden Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Sorumlusu Uzm. Dr. Zehra Beştepe Dursun, “Sıkıntılı süreçleri bir miktar atlatmış olsak da bu günlere geldik. Bugün de bir aileyi taburcu edeceğiz” diyerek şu bilgileri verdi:
“Hastamız 10 gün önce geldiğinde korona virüsün belirgin şikayetleri yoktu. Hastamızın mesleki maruziyetini bilmesek herhangi bir hastaneye başvurmayacak ve virüs tespit edilemeyecekti. Bu hastamız sosyal izolasyona dikkat etmemiş olsa aile içinde bulaşma var ama arkadaş veya akraba ortamında bunu bulaştırabilirdi. Hastalık herhangi bir belirti vermeyebilir ama sosyal izolasyona mutlaka dikkat etmemiz lazım. Hafif baş ağrısı, bulantı veya ufak ateşlenme şikayeti bile olsa hastaneye başvuruda bulunulmalı.”
Öner Turan ve oğlu Enes Turan’ın takip süreleri ve tedavilerini tamamladıklarını söyleyen Uzm. Dr. Dursun, “Öner Bey, mesleki teması olan bir hastamız. Kendi meslektaşları içinde bu hastalık tespit edildikten sonra taraması yapılıyor ve hastanın pozitif olduğu tespit ediliyor. Ardında ailede temas var mı yok mu diyerek yeniden tarama yapılıyor. Oğlunda da Covid19 tespit ediliyor ve ardından hastanemizde yatışları yapıldı. Takip ve tedavileri süresince herhangi bir sıkıntı gelişmedi. Tedavilere yanıtları gayet iyiydi bugün de taburcu edilecekler” dedi.
Uzm. Dr. Dursun, toplu iftarlar, akraba ziyaretleri ve cenazeler gibi kalabalık ortamlarda bulunulmaması uyarısı yaparak, “Biz hasta olmasak bile bir başkasına hastalığı taşıyabiliriz” ifadesini kullandı.
Sağlık personelinin tedavi süresince kendilerine çok sıcak ve samimi davrandığının altını çizen polis memuru Öner Turan, “Ben halen aktif şekilde görev yapıyorum. Virüsün bulaşma sürecinde herhangi bir şikayetim olmadı. O nedenle virüse yakalandığımızın farkına varamadık. Çalıştığımız ortamda arkadaşlarımızda virüs tespit edilince bizi de evimizde karantina altına aldılar. Karantina bitiminde göreve başlamadan önce test yaptılar. Bu test sonucunda durumu öğrenmiş olduk. Benim testim pozitif çıkınca ailemde de test yapıldı ve oğlumun da virüse yakalandığını öğrendik. Oğlum ile birlikte yaklaşık 10 gün önce pandemi servisinde yatışımız gerçekleştirildi ve tedavi olduk. Bu süreçte bize destek olan herkese teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca başta olmak üzere bütün sağlık camiasına, pandemi servisinde çalışan ve tedavi süresince bizimle ilgilenen bütün personele teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Turan, “Ülkemiz gerçekten dünya çapında takdire şayan bir mücadele veriyor. Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız ve bütün sağlık çalışanlarımız hassas bir mücadele veriyor. Ben bunu milli mücadele sürecine benzetiyorum. Dünyaya örnek olacak bir süreç geçiriyoruz. Özellikle vatandaşlardan ricam bütün yetkililerin aldığı kararlara hassasiyetle önem gösterilirse hem salgının önüne geçilir hem de sağlık çalışanlarının yükü hafifler. Onlar fedakarlık yaparak en yakınlarını bile görmekten mahrum kaldılar. Alınan kurallara gerçekten riayet edilirse ben inanıyorum ki bu süreçten de sağ salim çıkacağız” dedi.
Babası ile birlikte taburcu edilen 18 yaşındaki Enes Turan ise, “Ben Ankara’dan geldim. Geldiğimden beri hiç dışarı çıkmadım. Babamla da yakın temasımız olmadı ona rağmen virüs bulaştı. Bu konularda tamamen dikkatli olmak, odaları ayırmak gerekiyor. Havadan bile bulaşabileceğini gördüm. Burada bir ailenin öz şefkati kadar çok ilgilendiler. Bu süreçte doktorların hemşirelerin tüm ülke üzerinde hakkı var diye düşünüyorum. Burada gördüğümüz ilgi çoktu. Sürekli ateş ölçümü yaptılar ve ilgilendiler tüm doktor ve hemşirelere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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