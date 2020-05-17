Sokak kısıtlamasında 14 yaşında çocuk, araç kullanırken yakalandı

<br>Olcay DÜZGÜNMuhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de A.K. (14) adlı erkek çocuğu, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen babası ve annesinin de içinde olduğu otomobili kullanırken, polise yakalandı. Aileye, koronavirüs yasaklarına uymadıkları gerekçesiyle toplam 11 bin 950 liralık idari para cezası kesildi.<br>Kayseri polisi, dün sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle trafik kontrolü gerçekleştirdi. Ekipler, Talas ilçesi Talas Bulvarı'nda 38 UP 737 plakalı otomobili durdurdu. Yapılan incelemede, otomobili kullananın yaşı 18'den küçük A.K. olduğu tespit edildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişinin ise A.K.'nin babası Suat K. (80) ve annesi Fatma K. (48) olduğu belirlendi. Ailenin, kendilerine ait bağ evine gittikleri öğrenildi. Baba Suat K.'ye, küçük yaştaki oğlu A.K.'ye otomobil kullandırması nedeniyle 2 bin 500 TL, sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesiyle de 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 11 bin 950 TL idari para cezası kesildi.<br>Ceza yiyen Suat K., "Biz burada oturuyoruz. Hastaneye kontrole gittim. 3 aydır dışarı çıkmıyorum. Bir başka evimizde oturuyorduk 'Bugün de buraya gidelim' dedik" diye konuştu.<br>Aile, daha sonra baba Suat K.'nin kullandığı otomobil ile evlerine döndü. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Muhammed KISIR<br>2020-05-17 11:01:29<br>

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