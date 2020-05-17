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Başkan Efdal Özkartal: "Engelli, engelsiz bütün kuruluşlar o eski günlerimize hep birlikte döneceğiz”

İHA

1016 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla açıklama yapan Anadolu Ortopedik Derneği Genel Başkanı Efdal Özkartal; "Temenni ediyoruz ki bu virüs insanlık üzerinden bir an önce kalkacak ve hayatımız normale dönecektir. Engelli, engelsiz bütün kuruluşlar o eski günlerimize hep birlikte döneceğiz" dedi.

Başkan Efdal Özkartal: "Engelli, engelsiz bütün kuruluşlar o eski günlerimize hep birlikte döneceğiz”

1016 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla açıklama yapan Anadolu Ortopedik Derneği Genel Başkanı Efdal Özkartal; "Temenni ediyoruz ki bu virüs insanlık üzerinden bir an önce kalkacak ve hayatımız normale dönecektir. Engelli, engelsiz bütün kuruluşlar o eski günlerimize hep birlikte döneceğiz" dedi.
Farklı engel gruplarının bir araya gelerek coşku ile kutladığı Engelliler Haftası; pandemi sebebi ile bu sene kutlanmayacak. Anadolu Ortopedik Derneği Genel Başkanı Efdal Özkartal; sosyal mesafe kısıtlaması nedeni ile çoğu etkinliklerini iptal edildiğini ve 1016 Mayıs Engelliler Haftasının da geri planda kaldığını söyleyerek; "1016 Mayıs Engelliler Haftası, Birleşmiş Milletler ve 156 ülkenin almış olduğu karar ile bir hafta boyunca her gün farklı bir engel gruplarının farklı programlar yaptığı, yapmış olduğu faaliyetleri veya sosyal adaptasyonlarını topluma veya insanlığa tanıttığı ve 1 hafta boyunca süren bir faaliyetti. Geçtiğimiz yıllarda bu 1016 Mayıs Engelliler Haftasında Valiliğimiz ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz önderliğinde aynı zamanda belediyelerimizin talimatları ile tüm engel gruplarının temsil edildiği kalabalık bir ortamda bir hafta boyunca farklı farklı etkinliklerimiz oluyordu geçmiş yıllarda. Bilindiği üzere bu virüs salgınından dolayı alınan önlemler ve sosyal mesafe kısıtlaması nedeni ile çoğu faaliyetlerin iptal edildiği gibi Engeliler Haftası faaliyetlerimiz otomatik olarak geri planda kaldı. Biz temenni ediyoruz ki bu virüs insanlık üzerinden bir an önce kalkacak ve hayatımız normale dönecektir. Engelli, engelsiz bütün kuruluşlar o eski günlerimize hep birlikte döneceğiz. Valiliğimizin bu hafta içerisinde bir farkındalık, bir etkinlik oluyordu. Farklı engel grupları bir araya gelip aralarında tanışma, kaynaşma, sosyalleşme ortamı oluşuyordu. Bu sene olmadı ama inşallah önümüzdeki senelerde bu devam edecek” dedi.
Dernek hakkında da bilgiler veren Özkartal; ”Biz Anadolu Ortopedik Derneği olarak, kendimizi lokomotif olarak görüyoruz. Hem kamu yararına hem de Türkiye genelinde 5 tane şubemiz var. Kayserimiz genel merkez. Kayseri’de genel merkezimize bağlı 2 bin tane ortopedik engellimiz var. Dolayısıyla böyle geniş bir portföyümüz olması neden ile biz bu faaliyetlerin merkezinde bulunuyoruz. Ben buradan bir mesaj vermek istiyorum; bütün engel gruplarına, herkes 4050 gündür evlerinde, sıkılanlar oldu. Eskiden çıktıkları ortamları özleyen arkadaşlarımız oldu ama biraz daha sabredeceğiz. Devletimizin almış olduğu kararlara uymak vasıtası ile bir an evvel bu hastalık tehlikesinden kurtulup sosyal alanlarımıza döneceğiz inşallah” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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