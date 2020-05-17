İl Sağlık Müdürü Benli, "Aile görüşmeleri vakaların sayısındaki azalmayı engellemekte"

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İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, aile ziyaretlerinin vakaların sayısındaki azalmayı engellediğini belirterek, "Bulaş, test negatifleşse dahi bir süre devam etmekte" dedi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, korona virüs salgınında filyasyon çalışmalarında aile görüşmelerinin vakaların sayısının azalmasını engellediğini ifade etti. Doç.Dr. Benli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün de filyasyonda gözlemlediğimiz; aile görüşmeleri vakaların sayısındaki azalmayı engellemekte. Ayrıca hastaneden taburcu olanlar 14 gün ev izolasyonunda kalmalılar. Zira bulaş, test negatifleşse dahi bir süre devam etmekte.

Uyum, süreci kısaltacaktır. Tedbiri elden bırakmamalıyız." uyarısında bulundu.

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