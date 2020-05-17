Kayseri'de 65 yaş ve üstündekiler, parklarda spor aletleri ile çalıştı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Yasin DALKILIÇ-İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 1 hafta sonra yeniden sokağa çıkan 65 yaş ve üstü kişiler, parklarda spor aletlerini kullanarak, fiziksel hareketler yaptı.<br>Kayseri'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki kişiler, bugün 2'nci kez dışarıya çıktı. Saat 12.00'den itibaren sokağa çıkanlar, parklara akın etti. Alparslan ve İnönü parkında yoğunluk oluştu. Burada, maske takarak önlemlere uyan vatandaşların bazılarının yürüdükleri, bazılarının ise spor aletlerini kullanarak, fiziksel hareketler yaptıkları görüldü. Neşet Molu (70), "Elimden geldiği kadar kurallara uymaya çalışıyorum. Maskemi çıkarmıyorum. İnşallah kısa zamanda bu virüsten kurtuluruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ-İlyas KAPLAN<br>2020-05-17 14:44:16<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.