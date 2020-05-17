Kayseri'de 65 yaş ve üstündekiler, parklarda spor aletleri ile çalıştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kayseri'de 65 yaş ve üstündekiler, parklarda spor aletleri ile çalıştı

DHA

Yasin DALKILIÇ-İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 1 hafta sonra yeniden sokağa çıkan 65 yaş ve üstü kişiler, parklarda spor aletlerini kullanarak, fiziksel hareketler yaptı. Kayseri'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki kişiler, bugün 2'nci kez dışarıya çıktı. Saat 12.00'den itibaren sokağa çıkanlar, parklara akın etti. Alparslan ve İnönü parkında yoğunluk oluştu. Burada, maske takarak önlemlere uyan vatandaşların bazılarının yürüdükleri, bazılarının ise spor aletlerini kullanarak, fiziksel hareketler yaptıkları...

Kayseri'de 65 yaş ve üstündekiler, parklarda spor aletleri ile çalıştı

<br>Yasin DALKILIÇ-İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 1 hafta sonra yeniden sokağa çıkan 65 yaş ve üstü kişiler, parklarda spor aletlerini kullanarak, fiziksel hareketler yaptı.<br>Kayseri'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki kişiler, bugün 2'nci kez dışarıya çıktı. Saat 12.00'den itibaren sokağa çıkanlar, parklara akın etti. Alparslan ve İnönü parkında yoğunluk oluştu. Burada, maske takarak önlemlere uyan vatandaşların bazılarının yürüdükleri, bazılarının ise spor aletlerini kullanarak, fiziksel hareketler yaptıkları görüldü. Neşet Molu (70), "Elimden geldiği kadar kurallara uymaya çalışıyorum. Maskemi çıkarmıyorum. İnşallah kısa zamanda bu virüsten kurtuluruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ-İlyas KAPLAN<br>2020-05-17 14:44:16<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

65 yaş ve üstü vatandaşlar sokaklarda hasret giderdi
YEREL HABERLER 65 yaş ve üstü vatandaşlar sokaklarda hasret giderdi
Wushu ve kickboksta dünya şampiyonu Hayriye Türksoy, evinde form tutuyor
YEREL HABERLER Wushu ve kickboksta dünya şampiyonu Hayriye Türksoy, ...
İl Sağlık Müdürü Benli, "Aile görüşmeleri vakaların sayısındaki azalmayı engellemekte"
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Benli, "Aile görüşmeleri vakaların ...
Vali Günaydın'ın 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Vali Günaydın'ın 19 Mayıs mesajı
Gesi'de ceviz ağaçları ilaçlandı
YEREL HABERLER Gesi'de ceviz ağaçları ilaçlandı
Başkan Efdal Özkartal: "Engelli, engelsiz bütün kuruluşlar o eski günlerimize hep birlikte döneceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Efdal Özkartal: "Engelli, engelsiz bütün ...
Sokak kısıtlamasında 14 yaşında çocuk, araç kullanırken yakalandı
YEREL HABERLER Sokak kısıtlamasında 14 yaşında çocuk, araç ...
(Özel) Baba ve oğlu korona virüsünü birlikte yendi Polis memuru baba Öner Turan: “Virüsün bulaşma sürecinde herhangi bir şikayetim olmadı o nedenle farkına varamadık” Babası ile birlikte korona virüsü yenen 18 yaşındaki Enes Turan: “Virüsün temas etmeseniz bile hava yolu ile bulaşabildiğinin farkına vardım” Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Sorumlusu Zehra Beştepe Dursun: “Virüs herhangi bir belirti vermeyebilir o nedenle sosyal izolasyon çok önemli”
YEREL HABERLER (Özel) Baba ve oğlu korona virüsünü birlikte ...
İncesu 19 Mayıs'a hazırlanıyor
YEREL HABERLER İncesu 19 Mayıs'a hazırlanıyor
Develi Belediyesi'nden evde kalan Develiler için müzik dinletisi
YEREL HABERLER Develi Belediyesi'nden evde kalan Develiler için ...
Genç sporculardan en özel 19 Mayıs mesajları Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü 19 Mayıs’ı kutladı
YEREL HABERLER Genç sporculardan en özel 19 Mayıs ...
Başkan Yalçın, İbrahim Gökçek'in Talas'a defnedilmesi konusuna açıklık getirdi
YEREL HABERLER Başkan Yalçın, İbrahim Gökçek'in Talas'a defnedilmesi ...
Kayseri Simya Kolejispor Antrenörü İsmail Göksu: “Hedefimiz BAL'a yükselmek”
YEREL HABERLER Kayseri Simya Kolejispor Antrenörü İsmail Göksu: ...
Robert Prosinecki: "Zor bir süreç yaşıyoruz"
YEREL HABERLER Robert Prosinecki: "Zor bir süreç yaşıyoruz"
Kayserisporlu Ziya Alkurt: "Fırsatları iyi değerlendirmeliyiz"
YEREL HABERLER Kayserisporlu Ziya Alkurt: "Fırsatları iyi ...
Kayserisporlu Cristian Sapunaru: "8 final maçımız var"
YEREL HABERLER Kayserisporlu Cristian Sapunaru: "8 final maçımız ...
Develililer balkonlardan müziğe eşlik ederek spor yaptı
YEREL HABERLER Develililer balkonlardan müziğe eşlik ederek spor ...
Almanya'dan getirilen 157 kişi Kayseri'ye ulaştı
YEREL HABERLER Almanya'dan getirilen 157 kişi Kayseri'ye ulaştı
Almanya'dan Kayseri'ye getirilen 157 kişi, karantinaya alındı
YEREL HABERLER Almanya'dan Kayseri'ye getirilen 157 kişi, ...
Başkan Büyükkılıç, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, asfalt çalışmalarını yerinde ...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çelik: “Olay o kadar çok abartıldı ki insanlar ekmeği yıkayacak duruma geldiler” “20 yaş altına virüsü semptomsuz taşıdığı için 65 yaş ve üzerine ise virüs bulaşmaması için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi” “6 bin kişinin çalıştığı hastanede 2-3 doktor virüse yakalandı, bunlar da dışarıda virüse yakalandı” “Virüs insandan insana bulaşıyor bu nedenle 1.5 metrelik sosyal mesafeyi korumalıyız”
YEREL HABERLER Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çelik: “Olay o kadar çok ...
Kısıtlamanın ilk günü Kayseri’de caddeler boş kaldı
YEREL HABERLER Kısıtlamanın ilk günü Kayseri’de caddeler boş kaldı
Harçlıkları ve burs paraları ile 55 aileye gıda yardımı yaptılar
YEREL HABERLER Harçlıkları ve burs paraları ile 55 aileye gıda ...
(Özel) Doğada 'Korona virüs' sessizliği
YEREL HABERLER (Özel) Doğada 'Korona virüs' sessizliği

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X