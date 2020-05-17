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Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı

DHA

Yasin DALKILIÇ-İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan Volkan Y., aralarında daha önceden husumet bulunan Yusuf Ş.'yi tabanca ile vurarak yaraladı. Birçok suçtan aranması bulunan Volkan Y.'nin yakalanması için polis çalışma başlattı. Olay, saat 14.30'da Melikgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan Volkan Y., aralarında daha önceden husumet bulunan Yusuf Ş. ile bir araya geldi. İkili arasında çıkan tartışma, bir süren sonra silahlı kavgaya dönüştü. Volkan Y. yanında...

Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı

<br>Yasin DALKILIÇ-İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan Volkan Y., aralarında daha önceden husumet bulunan Yusuf Ş.'yi tabanca ile vurarak yaraladı. Birçok suçtan aranması bulunan Volkan Y.'nin yakalanması için polis çalışma başlattı.<br>Olay, saat 14.30'da Melikgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan Volkan Y., aralarında daha önceden husumet bulunan Yusuf Ş. ile bir araya geldi. İkili arasında çıkan tartışma, bir süren sonra silahlı kavgaya dönüştü. Volkan Y. yanında getirdiği ruhsatsız tabanca ile Yusuf Ş.'yi ayaklarından yaraladı. Olay sonrası Volkan Y. olay yerinden kaçarken, Yusuf Ş. için ambulans çağrıldı. Sağ ayağından vurulan Yusuf Ş., ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, hakkında birçok suçtan aranması bulunan Volkan Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.  DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ-İlyas KAPLAN<br>2020-05-17 16:38:19<br>

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