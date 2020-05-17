Kayserispor'da hazırlıklar devam ediyor

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin kalan 8 maçı için hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.
Korona virüs nedeniyle liglere verilen aradan sonra hafta başında topbaşı yapan Kayserispor, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Teknik Direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde toplanan futbolcular, kondisyon ve topla birlikte çalıştı.
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