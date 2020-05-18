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Büyükkılıç, "Geleceğimiz gücümüzdür"

İHA

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayarak başta gençler olmak üzere tüm milletimizin bayramını kutladı. Başkan Memduh Büyükkılıç, gençliğimizin Türkiye'nin en önemli güç kaynaklarından olduğunu dile getirdi.

Büyükkılıç, "Geleceğimiz gücümüzdür"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayarak başta gençler olmak üzere tüm milletimizin bayramını kutladı. Başkan Memduh Büyükkılıç, gençliğimizin Türkiye’nin en önemli güç kaynaklarından olduğunu dile getirdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 101 yıl önce Samsun’da yakılan kurtuluş meşalesinin Türk tarihinin en önemli sayfalarından birisi olduğunu ifade ederek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da yaktığı meşale Türk Milletinin yeniden dirilişi ve bu dirilişi hazmedemeyenlerin yenilişi ile sonuçlanmıştır. Tarihte her zaman halka dayanan, gücünü milletten alan hareketler başarılı olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de kurtuluş mücadelesini başlatmak için en doğru makam olarak milleti görmüştür. 101 yıl önce yakılan bu meşale ilelebet yanmaya ve Türk Milleti ilelebet payidar kalmaya devam edecektir” dedi.
Bayramın armağan edildiği gençliğin ülkemizin en önemli güç kaynaklarından olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin çok daha iyi yetişmeleri için bizlere düşen ne varsa yapmaya hazırız. Gençlerimizin; ülkemize, bayrağımıza, dinimize, vatanımıza, milletimize bağlı ve bu değerleri her zaman el üstünde tutacak bir gençlik olacağına yürekten inanıyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu amaçlar doğrultusunda gençliğin her zaman yanındadır ve yanında olmaya devam edecektir. Geleceğimiz olan gençliğimiz en büyük gücümüzdür. Bu duygu ve düşüncelerle Kurtuluş Meşalesinin 101’inci yılında bu meşaleyi yakan ve aynı ruhla bugünlere taşıyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimize minnetlerimi ifade ediyorum. Milli duygularımızı zirveye ulaştıran milli bayramlarımız ve manevi dünyamızın en önemli günü olan Kadir Gecesi’ni birlikte idrak edecek olmamızın mutluluğuyla milletimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı ve Kadir Gecesi’ni tebrik ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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