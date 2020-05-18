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Süper Lig Cemil Usta sezonunda mücadele eden ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da durmak yok. Ligin kalan 8 maçı için hazırlıklarını sürdüren SarıKırmızılılar, bugün sabah yapılan antrenmanla devam etti.

Korona virüs (Covid19) nedeniyle liglere verilen aradan sonra geçtiğimiz hafta top başı yaparak çalışmalarına kaldığı yerden start veren Hes Kablo Kayserispor'da her geçen gün tempo artırıyor. Teknik Direktör Robert Prosinecki nezaretinde kulüp tesislerinden bugün sabah yaptığı fitness çalışmaları ile günün ilk antrenman ile tamamlayan SarıKırmızılılar, akşam sahada yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek. Sabah yapılan antrenmanda futbolcuların oldukça keyifli ve mutlu oldukları gözlendi.

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