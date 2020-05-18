Kayserispor hazırlıklarını sürdürüyor

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<br>İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA)Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla, hazırlıklarına devam etti.<br>Koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından 55 gün antrenmanlarını evlerinde yapan Kayserisporlu oyuncular, 11 Mayıs tarihinden itibaren çalışmalarını tesislerde sürüyor.<br>Dün yeniden Kovid-19 testine giren sarı-kırmızılı ekip, bugün teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde Karpuzatan Tesisleri´nde öğleden önce fitness çalışması gerçekleştirdi. Tesislerde kampa giren Kayserisporlu futbolcular, akşam antrenmanı ile günü tamamlayacak.<br>Kayserispor´da antrenmanlar sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirilirken oyuncular çalışmalara gruplar halinde katılıyor.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN<br>2020-05-18 13:59:05<br>

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