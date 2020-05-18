Cihannüma Derneği Kayseri İl Başkanı Konaç, “Mustafa Yalçın Başkanımıza sahip çıkmak, vatan görevidir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Cihannüma Derneği Kayseri İl Başkanı Konaç, “Mustafa Yalçın Başkanımıza sahip çıkmak, vatan görevidir”

İHA

Cihannüma Derneği Kayseri İl Başkanı Fevzi Konaç, "Van'da terör örgütünün menfaatlerinin önünü kestiği için, terör örgütü ile ilişkili, çalışmadan maaş alan kişileri işten çıkardığı için teröristlerce hedef gösterilen, aleyhinde propaganda yapılan Mustafa Yalçın Başkanımıza sahip çıkmak, vatan görevidir" diyerek, DHKPC terör örgütü üyesi İbrahim Gökçek'in defni ile ilgili olarak "Mevzuatta bu merasimin tüm detayları bellidir. Bakanlıklar, Valilikler, Kamu Kurumları bunun bir parçasıdır. Bütün illerde bu işin sorumlusu devletin tüm resmi görevlileridir. Belediyeler ise bu işin toprakla...

Cihannüma Derneği Kayseri İl Başkanı Konaç, “Mustafa Yalçın Başkanımıza sahip çıkmak, vatan görevidir”

Cihannüma Derneği Kayseri İl Başkanı Fevzi Konaç, “Van’da terör örgütünün menfaatlerinin önünü kestiği için, terör örgütü ile ilişkili, çalışmadan maaş alan kişileri işten çıkardığı için teröristlerce hedef gösterilen, aleyhinde propaganda yapılan Mustafa Yalçın Başkanımıza sahip çıkmak, vatan görevidir” diyerek, DHKPC terör örgütü üyesi İbrahim Gökçek’in defni ile ilgili olarak “Mevzuatta bu merasimin tüm detayları bellidir. Bakanlıklar, Valilikler, Kamu Kurumları bunun bir parçasıdır. Bütün illerde bu işin sorumlusu devletin tüm resmi görevlileridir. Belediyeler ise bu işin toprakla buluşmasını temin eden son durağıdır” ifadesinde bulundu.
Cihannüma Derneği Kayseri İl Başkanı Fevzi Konaç, “ Sayın Mustafa Yalçın, emekli olup tam rahat edecekken, Van Büyükşehir Belediyesi’ne atanan kayyımlar döneminde kendisine ihtiyaç duyuldu. Ve hizmet etmek için o çok zor günlerde Genel Sekreter olarak terör tehdidinin en yüksek olduğu dönemde Van’da görev yaptı. Belediyenin teröre aktarılan enerjisinin önünü keserek, kaynakların vatanın ve milletin asıl sahibi vatandaşa hizmet olarak kullanılmasını sağladı. Bu yüzden terör örgütleri, karşılıksız maaş alan ve işten çıkarılan terör örgütü üyeleri Van’dan ayrılmasına sevindi” dedi.
Konaç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile ilgili olarak, “Kayseri’de görev yaptığı uzun yıllar boyunca tertemiz bir üst düzey bürokrat olarak sevildi ve sayıldı.
Yalçın Başkan’ımıza karşı büyük bir haksızlık yapıldığını hüzünle izliyorum. DHKPC terör örgütü ve Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in cenazesinin Talas Mezarlığı’nda defnedilmesine verilen tepkilerde hak etmediği bir protesto yaşadığını düşünüyorum. Bu kişi devletin adalet saraylarında yargılanırken, devletin cezaevinde yatarken, bakımı ve ihtiyaçları karşılanırken, devletin hastanesinde tedavi edilirken, devletin aracı ile cenazesi nakledilirken, cenaze merasiminin güvenliği sağlanırken hiç sesi çıkmayanların, son durakta yüksek sesle bağırmalarını hayretle izliyorum. Sevelim veya sevmeyelim, öfke veya nefret kusalım, bu kişinin nüfusuna kayıtlı olduğunu (Talas’ın yerlisi) unutmayalım. Anne/babasının hala burada yaşadığı, aile mezarlığının Cemil Baba Mezarlığı olduğu birinin istek halinde Talas’ta defnedilmesi yasal mevzuat gereğidir. Bu defin işinden Belediye Başkanımızın sorumlu tutulmasını haksızlık ve artniyetli bir yaklaşım olarak görüyorum. İlginç olan ise İbrahim Gökçek bu topraklarda terör örgütü üyesi olarak ölüp gömülen ne ilk kişi, ne de son olacaktır” diyerek şunları söyledi:
“Bu cenazenin ( kişi terörist bile olsa) ailesinden sonra tek sahibi içimiz sızlayarak söylüyor olsak da, devlettir. Bu, sosyal devletin, kişiyi sevmesi veya sevmemesi fark etmeksizin vatandaşına son görevidir. Bu ülkede terör örgütünün katillerinin bile cenazeleri acı ki (!) bu ülke toprağına gömülüyor. Mevzuatta bu merasimin tüm detayları bellidir. Bakanlıklar, Valilikler, Kamu Kurumları bunun bir parçasıdır. Bütün illerde bu işin sorumlusu devletin tüm resmi görevlileridir. Belediyeler ise bu işin toprakla buluşmasını temin eden son durağıdır. Devletin bütün mekanizmaları bu adamın cenazesinde güvenlikten, ulaşıma kadar görev almış ve rol üstlenmiştir. Bütün bunlar ortada iken, kimi çığırtkanların sosyal medyadan yaptıkları yorumlarla, tek ses olarak Belediye Başkanımıza fatura kesmeye çalışması asla kabul edilebilir değildir.
Her türlü terör örgütüne ve yandaşına mesafemiz bellidir. Nefretimiz ve öfkemizde bellidir. En az kendimiz kadar tanıyıp, sevdiğimiz Başkanımızın da tavrı bundan farklı değildir. İnanıyorum ki her Şehid için yüreğinde yangınlar çıkar. Her teröriste bizlerden çok daha fazla lanet eder. Ancak, o bir Belediye Başkanı olarak ilçesinin evliyasından da, eşkiyasından da sorumludur. Bu ahlaki değerlerle yetişmiştir. Kendisine sorsanız toplumun sükûnunun bozulmaması için bu defnin orada yapılmasını belki de istemezdi. Devletin Savcısının başına silah dayayarak Şehid eden tüm teröristlerin can güvenliğini, yine devletin Şehid adayı polislerimiz sağlıyor. Ölüleri yine bu vatan toprağına defnediliyor. Bu yaman çelişkiler elbette ruhumuzu savuruyor. Ancak mevzuat ve insanlığımız ne yazık ki hepimizin elini kolunu bağlıyor. Provakasyonlara karşı da dikkatli olmak gerekir.
Son olarak şunu söylemek isterim; Van’da terör örgütünün menfaatlerinin önünü kestiği için, terör örgütü ile ilişkili, çalışmadan maaş alan kişileri işten çıkardığı için teröristlerce hedef gösterilen, aleyhinde propaganda yapılan Mustafa Yalçın Başkanımıza sahip çıkmak, vatan görevidir. Sen milliyetçisin, ırkçısın, devletçisin diyen o terör gruplarıyla, farklı gerekçe ile aynı çizgide Başkanımıza karşı tavır almak, vatansever hiçbir hemşehrimize yakışmaz. Yasal mevzuatın elini kolunu bağladığı için, ölmüş birinin mezarlığa gömülmesinden dolayı ona karşı, “tabiri caizse” terör grupları ile aynı safta buluşamayız. Başkanımıza hayırlı her işinden dolayı madden ve dua ile sahip çıkmak bize yakışandır. Adam kıtlığı yaşanan bu devirde Başkanımız gibi “Adam Gibi Adamlara” sahip çıkmak görevdir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Özdoğan: “19 Mayıs, mücadeleyi bırakmamak gerektiğini hatırlatan gündür”
YEREL HABERLER Başkan Özdoğan: “19 Mayıs, mücadeleyi bırakmamak ...
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 19 Mayıs için hazırlanan videoyu yayınladı
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 19 Mayıs için hazırlanan ...
Başkan Büyükkılıç çalışmaları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç çalışmaları yerinde inceledi
Gençlik Haftası Coşkusu evlerde devam edecek
YEREL HABERLER Gençlik Haftası Coşkusu evlerde devam edecek
Melikgazi Belediyesi 30 bin iaşe paketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyesi 30 bin iaşe paketini ihtiyaç ...
Kayserispor hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Kayserispor hazırlıklarını sürdürüyor
Başkan Yalçın'dan şehit yakınları ve gazilere bayram hediyesi
YEREL HABERLER Başkan Yalçın'dan şehit yakınları ve gazilere bayram ...
Hacılar'da Spor A.Ş. rüzgarı
YEREL HABERLER Hacılar'da Spor A.Ş. rüzgarı
Melikgazi’den Müzeler Haftası’nda “2 müze müjdesi”
YEREL HABERLER Melikgazi’den Müzeler Haftası’nda “2 müze müjdesi”
Kayserispor'da durmak yok
YEREL HABERLER Kayserispor'da durmak yok
Kayseri'de 3'üncü günde de cadde ve sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Kayseri'de 3'üncü günde de cadde ve sokaklar boş ...
(Özel) 11 kadın çiftçi hem tarlalarında üretiyor hem de mamul haline getiriyor Hammadde üreterek mamul haline getiren Türkiye’nin tek kadın kooperatifi üretmeye devam ediyor KAÇEM Başkanı Fatma Andaç: "Tarlamızdan kavanoza kadar kendi ürünümüz"
YEREL HABERLER (Özel) 11 kadın çiftçi hem tarlalarında üretiyor hem ...
Doğuma hava ambulansı ile yetişti
YEREL HABERLER Doğuma hava ambulansı ile yetişti
Başkan Büyükkılıç: "Rahmetle kuşanan gecede, gönüllerin aydınlanmasını diliyorum"
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç: "Rahmetle kuşanan gecede, ...
Kısıtlamanın 3. gününde vatandaşlar marketlerden alış veriş yaptı
YEREL HABERLER Kısıtlamanın 3. gününde vatandaşlar marketlerden alış ...
Büyükkılıç, "Geleceğimiz gücümüzdür"
YEREL HABERLER Büyükkılıç, "Geleceğimiz gücümüzdür"
Kayseri Üniversitesi Rektörü Karamustafa’nın Kadir Gecesi Mesajı
YEREL HABERLER Kayseri Üniversitesi Rektörü Karamustafa’nın Kadir ...
ERÜ Rektörü Çalış’ın Kadir Gecesi Mesajı
YEREL HABERLER ERÜ Rektörü Çalış’ın Kadir Gecesi Mesajı
Rektör Karamustafa’dan '19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı' Mesajı
YEREL HABERLER Rektör Karamustafa’dan '19 Mayıs Atatürk’ü Anma ...
ERÜ Rektörü Çalış’tan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Mesajı
YEREL HABERLER ERÜ Rektörü Çalış’tan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, ...
Başkan Çopuroğlu: "Bin Ay'dan daha hayırlı olan Kadir Gecesine kavuşmanın sevinci yaşıyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Çopuroğlu: "Bin Ay'dan daha hayırlı olan Kadir ...
Başkan Büyüksimitci: “Bizi aydınlık yarınlara taşıyacak olan gençlerimizdir”
YEREL HABERLER Başkan Büyüksimitci: “Bizi aydınlık yarınlara ...
Başkan Gülsoy: “Kadir Gecesi günahlardan arınma gecesidir”
YEREL HABERLER Başkan Gülsoy: “Kadir Gecesi günahlardan arınma ...
Başkan Çopuroğlu: "19 Mayıs bağımsızlığımızın müjdecisi olmuştur"
YEREL HABERLER Başkan Çopuroğlu: "19 Mayıs bağımsızlığımızın ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X