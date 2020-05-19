Kız yurdunda 1919 yazılı ışıklandırma yapıldı

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19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Kayseri Hunat Hatun Kız Yurdunun odalarından 1919 yazılı ışıklandırma yapıldı.

Korona virüs salgını nedeniyle bu yıl dijital ortamda kutlanacak olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Kayseri Hunat Hatun Kız Yurdunda 1919 ışıklandırması yapıldı. Yapılan ışıklandırma görenler tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

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