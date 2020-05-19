Türkiye'nin ilk yerli sıcak hava balonu, Atatürk posteri ve Türk bayrağı ile havalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Türkiye'nin ilk yerli sıcak hava balonu, Atatürk posteri ve Türk bayrağı ile havalandı

DHA

Türkiye'nin ilk yerli sıcak hava balonu, Atatürk posteri ve Türk bayrağı ile havalandı

<br>Ahmet KORKMAZER-Metin YILDIRIM/NEVŞEHİR, (DHA)TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Türkiye'nin ilk yerli sıcak hava balonu, 19 Mayıs Atatürk´ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Atatürk posteri ve Türk bayrağı ile havalandı.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sıcak hava balonuyla uçuşları 1 Temmuz'a kadar erteledi. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yaşayan sıcak hava balonu işletmecisi ve pilotu Mehmet Halis Aydoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Türkiye'nin ilk yerli ve sıcak hava balonuyla uçuş gerçekleştirmek istedi. Bunun için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinleri alan Aydoğan, sabahın erken saatlerinde Kapadokya semalarına havalanmak için hazırlandı. Hazırlıklarını tamamlayan Aydoğan, "Bugün özel bir balon uçuşu gerçekleştireceğiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bizim ve ülkemiz için çok değerli bir gün. Koronavirüs nedeniyle balonlarımızın uçmadığı bu dönemde de bu uçuşumuzu Atatürk posteri ve Türk bayrağımızla gerçekleştireceğiz. Umut ediyoruz ki bu günler hızlı geçer. İnşallah yüzlerce balonumuz ile yine Kapadokya'da 19 Mayıs'ı ve nice bayramları yine hep beraber Türk bayrakları asarak kutlayacağız. Türkiye'de üretilen ilk yerli balon ile bu uçuşu gerçekleştirmenin ayrı bir mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.<br>`İSTİKBAL GÖKLERDEDİR´ YAZISIYLA UÇTU<br>Aydoğan konuşmasının ardından, üzerinde 'İstikbal Göklerdedir' yazan Türkiye'nin ilk yerli sıcak hava balonuna bağladığı Atatürk posteri ve Türk bayrağı ile Kapadokya semalarında dolaştı. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Ahmet KORKMAZER-Metin YILDIRIM<br>2020-05-19 09:36:45<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., 19 Mayıs’ı şampiyonlarıyla kutladı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., 19 Mayıs’ı ...
Jandarma Ramazan'da da zehir tacirlerine göz açtırmıyor Takibe alınan araçtan bir buçuk kilo toz esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Jandarma Ramazan'da da zehir tacirlerine göz ...
Develi Belediyesinden evde kalan vatandaşlar için müzik dinletisi bugün de devam etti
YEREL HABERLER Develi Belediyesinden evde kalan vatandaşlar için ...
Kız yurdunda 1919 yazılı ışıklandırma yapıldı
YEREL HABERLER Kız yurdunda 1919 yazılı ışıklandırma yapıldı
Cihannüma Derneği Kayseri İl Başkanı Konaç, “Mustafa Yalçın Başkanımıza sahip çıkmak, vatan görevidir”
YEREL HABERLER Cihannüma Derneği Kayseri İl Başkanı Konaç, “Mustafa ...
Başkan Özdoğan: “19 Mayıs, mücadeleyi bırakmamak gerektiğini hatırlatan gündür”
YEREL HABERLER Başkan Özdoğan: “19 Mayıs, mücadeleyi bırakmamak ...
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 19 Mayıs için hazırlanan videoyu yayınladı
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 19 Mayıs için hazırlanan ...
Başkan Büyükkılıç çalışmaları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç çalışmaları yerinde inceledi
Gençlik Haftası Coşkusu evlerde devam edecek
YEREL HABERLER Gençlik Haftası Coşkusu evlerde devam edecek
Melikgazi Belediyesi 30 bin iaşe paketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyesi 30 bin iaşe paketini ihtiyaç ...
Kayserispor hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Kayserispor hazırlıklarını sürdürüyor
Başkan Yalçın'dan şehit yakınları ve gazilere bayram hediyesi
YEREL HABERLER Başkan Yalçın'dan şehit yakınları ve gazilere bayram ...
Hacılar'da Spor A.Ş. rüzgarı
YEREL HABERLER Hacılar'da Spor A.Ş. rüzgarı
Melikgazi’den Müzeler Haftası’nda “2 müze müjdesi”
YEREL HABERLER Melikgazi’den Müzeler Haftası’nda “2 müze müjdesi”
Kayserispor'da durmak yok
YEREL HABERLER Kayserispor'da durmak yok
Kayseri'de 3'üncü günde de cadde ve sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Kayseri'de 3'üncü günde de cadde ve sokaklar boş ...
(Özel) 11 kadın çiftçi hem tarlalarında üretiyor hem de mamul haline getiriyor Hammadde üreterek mamul haline getiren Türkiye’nin tek kadın kooperatifi üretmeye devam ediyor KAÇEM Başkanı Fatma Andaç: "Tarlamızdan kavanoza kadar kendi ürünümüz"
YEREL HABERLER (Özel) 11 kadın çiftçi hem tarlalarında üretiyor hem ...
Doğuma hava ambulansı ile yetişti
YEREL HABERLER Doğuma hava ambulansı ile yetişti
Başkan Büyükkılıç: "Rahmetle kuşanan gecede, gönüllerin aydınlanmasını diliyorum"
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç: "Rahmetle kuşanan gecede, ...
Kısıtlamanın 3. gününde vatandaşlar marketlerden alış veriş yaptı
YEREL HABERLER Kısıtlamanın 3. gününde vatandaşlar marketlerden alış ...
Büyükkılıç, "Geleceğimiz gücümüzdür"
YEREL HABERLER Büyükkılıç, "Geleceğimiz gücümüzdür"
Kayseri Üniversitesi Rektörü Karamustafa’nın Kadir Gecesi Mesajı
YEREL HABERLER Kayseri Üniversitesi Rektörü Karamustafa’nın Kadir ...
ERÜ Rektörü Çalış’ın Kadir Gecesi Mesajı
YEREL HABERLER ERÜ Rektörü Çalış’ın Kadir Gecesi Mesajı
Rektör Karamustafa’dan '19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı' Mesajı
YEREL HABERLER Rektör Karamustafa’dan '19 Mayıs Atatürk’ü Anma ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X