Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde cadde ve sokaklar boş kaldı

Bu fotoğraftaki ünlüleri tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü ve son gününde cumhuriyet meydanı ve ana caddeler boş kaldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 1619 Mayıs tarihlerinde 15 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü ve son gününde Kayseri kent meydanı ve ana caddeler bomboş kaldı. Polis ekipleri de il genelinde uygulama noktaları kurarak, trafikteki araçları kontrol etti.

Sokağa çıkma kısıtlaması bu gece saat 24.00 itibari ile sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.