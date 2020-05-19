Yurtta odaların ışıkları yakılarak '1919' yazıldı

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<br>Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda odaların ışıkları yakılarak '1919' yazıldı.<br>KYK'ya ait Hunat Hatun Yurdu'nda, 19 Mayıs Atatürk´ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle dün akşam ışıklı etkinlik düzenlendi. Yurttaki odaların ışıkları görevliler tarafından yakılarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün Samsun'a çıkış yılı olan '1919' yazıldı. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN<br>2020-05-19 12:03:58<br>

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