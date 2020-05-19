Kayserispor, kondisyon depoladı

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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin kalan 8 maçı için hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.

Korona virüs nedeniyle liglere verilen aradan sonra geçtiğimiz hafta topbaşı yapan Kayserispor, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Teknik Direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde toplanan futbolcular, kondisyon ve topla birlikte çalıştı.

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, geçtiğimiz günlerde futbolculara, teknik heyete ve personele yapılan korona virüs test sonuçlarının negatif olduğunu açıklamıştı.

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