Develide 19 Mayıs coşkusu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 101 yıl önce bugün Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin yıl dönümünde evlerinde kalan Develililer de tüm yurtta olduğu gibi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını coşkuyla kutladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmesinden dolayı 19 Mayıs’ı saat 19:19’da evlerinde İstiklal Marşımızı okuyarak kutlamaya davet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine uyan Develililer, evlerini bayrakla süsleyerek 19 Mayıs’ı kutladı. Develi Belediyesi kademe binasında bütün belediye araçlarını Türk Bayraklarıyla süsleyip Develi’nin mahallelerinde konvoy halinde gezmesi de Develililerin 19 Mayıs coşkusunu daha da artırdı. Saat 19:19’da ise bütün yurtta olduğu gibi ilçemizde de 19 Mayıs’ın 101. yıl dönümü münasebetiyle, belediye hoparlöründen ve balkonlardan İstiklal Marşı söylendi.

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