Engelli Tuğba, kumbarasındaki 210 lirayı kampanyaya bağışladı

Bu fotoğraftaki ünlüleri tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Özer KAYA/SARIOĞLAN(Kayseri), (DHA) KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde bedensel engelli Tuğba Gümüş (18), kumbarasında biriktirdiği 210 TL'yi 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.<br>Şenyurt Mahallesi'nde ailesiyle birlikte oturan Tuğba Gümüş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmaya karar verdi. Gümüş, bağış yapabilmek için Sarıoğlan İlçe Emniyet Amirliğini arayarak yardım talep etti. Gümüş, polis eşliğinde bankaya giderek, kumbarasında biriktirdiği 210 TL'yi kampanyaya hesabına yatırdı. Polislere teşekkür eden Tuğba Gümüş, "Çorbada bizim de tuzumuz olsun istedim. Kumbaramda biriktirdiğim 210 TL'yi bağışladım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Özer KAYA<br>2020-05-20 11:51:43<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.