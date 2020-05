Melikgazi'de 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

Melikgazi Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için kutlama etkinlikleri düzenledi. Vatandaşlar etkinliğe pencere ve balkonlardan katılarak coşkuyla 19 Mayıs’ı kutladı.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile birlikte etkinliğe katılan Başkan Dr. Palancıoğlu, çekilişle 101 kişiye Kayserispor’un ürünlerini hediye etti.

Programda bir konuşma yapan Başkan Dr. Palancıoğlu, “Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Rabbim ülkemizi payidar eylesin. Rabbim ülkemizin her zaman önünü açık eylesin. Ülkemize karşı kurulan tüm tuzakları yerle bir etsin. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum. 23 Nisan’ı, 19 Mayıs’ı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı unutmamalıyız. Tarihimizi unutmamalı her zaman hatırlamalıyız. Sevgili gençlerimizin ve yüce milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum. 19 Mayıs’a Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 101. yılında Melikgazi'de yaşayan gençlerimiz için özel bir çekiliş yaptık. Bugüne özel 101 vatandaşımıza, çekilişle şehrimizin takımı Kayserispor'un lisanslı tişörtünü hediye ettik.” dedi.

Gençlere 101 Kayserispor’un lisanslı ürünlerini hediye eden Başkan Dr. Palancıoğlu, “Bizler Kayserispor’a her zaman destek olacağız. Kayserispor’un alt yapısıyla ilgili çalışma yapıyoruz. Biliyorsunuz Erciyesspor’un senelerce altyapısını Melikgazi Belediyemiz sağlamış. Buradan bunun müjdesini de vereyim. İnşallah bundan sonrada Kayserispor’a alt yapı desteği vereceğiz. Gençler bizim için önemli. İnşallah Kayserispor’umuzu çok daha iyi yerlerde göreceğiz.” diye konuştu.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ise, “Melikgazi Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Kendisi etkinliklerle Melikgazi’mizi canlandırdı. İnşallah bu güzel etkinlikler hep artar. Sağ olsun bugüne özel gençlere hediye etmek için Kayserispor mağazamızdan lisanslı ürünlerimizi aldı. Böylece bize büyük destek sağladı. Bana da manevi bir destek sağladı. Takımımıza sözde değil özde destek olan Palancıoğlu Başkanımıza teşekkür ederim. Lütfen tüm şehir olarak takımımıza destek olalım. Bu vesile ile Bende herkesin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. ” dedi.

Coşkuyla kutlanan ve çeşitli gösterilerin yer aldığı etkinlikler 19.19’da İstiklal Marşı okunması ile son buldu.

