Kayseri Üniversitesi Rektörü, Online Düzenlenen “Rektörler Paneline” Katıldı

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Güney Florida Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cihan Çobanoğlu moderatörlüğünde online gerçekleştirilen “Rektörler Paneline” katıldı.

Dijital platform üzerinden gerçekleştirilen panelde “COVID19 ve Üniversite Eğitimi” konusu ele alınırken, panele Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’nın yanı sıra Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz konuşmacı olarak katıldı.

Rektör Karamustafa panelde yaptığı konuşmada Kayseri Üniversitesi’nin her ne kadar yeni kurulan bir üniversite olsa da köklü gelenekler üzerine inşa edildiği için kuruluş sürecini hızlı bir şekilde yürüttüklerini söyledi.

Uygulama ve proje odaklı, iş dünyası ile bütünleşen üniversite misyonuyla çalışmalara devam ettiklerini belirten Rektör Karamustafa, “Üniversitemiz şu an itibari ile meslek yüksekokulu eğitimi ağırlıklı bir üniversitedir. Mesleki ve teknik eğitimin oldukça önemli olduğunu düşünürsek, biz üniversitemizde meslek yüksekokulu eğitimini daha kaliteli kılma, sanayi ile iş birlikleri geliştirme çabasındayız” dedi.

Dünya genelinde yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle 23 Mart 2020 tarihinden itibaren başlayan uzaktan eğitim konusuna da değinen Rektör Karamustafa, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Uzaktan eğitim sürecini sorunsuz sürdüren üniversiteler arasında olduğumuzu söyleyebiliriz. Çünkü bu konuda deneyimli personelimizle uzaktan eğitimi hızlı bir şekilde devreye soktuk. 23 Mart 2020 tarihinde uzaktan eğitim başlayınca, bahar dönemi 1055 adet dersimiz vardı. Biz hızlı bir şekilde bu derslerden hangilerinin uzaktan eğitimle, hangisinin yüz yüze yapılması gerektiğini öğretim elemanlarımız ile birlikte hızlı bir şekilde belirledik. Hatta öğretim elemanlarımızı mümkün olduğu kadar dersleri dijital ortamdan vermeleri için yönlendirmeye de çalıştık. Süreci hızlı bir şekilde yöneterek oluşturduk. Öğretim elemanlarımızın çoğunun teknoloji kullanımı konusunda okur yazarlığı yüksek. Uzaktan eğitim konusunda öğretim elemanlarımızı nasıl ders vermeleri ve nasıl sınav yapmaları gerektiği konusunda sürekli bilgilendirdik. Uzaktan eğitim için canlı destek ekibi kurduk. Bu ekip ile birlikte öğrencilerimizin ve öğretim elemanlarımızın yaşadıkları sorunlara anında müdahale edebildik. Böylece Kayseri Üniversitesi olarak uzaktan eğitimde herhangi bir sorun yaşamamış olduk.“

Konuşmasında dünyanın hızla değiştiğini, her şeyin değişime uğradığını da kaydeden Rektörümüz Karamustafa, “Dünyanın en büyük üniversitesi artık internet oldu. Eskiden kitaplardan bilgi alınırdı. Şimdi insanlar internetten ya da Youtube üzerinden bir şeyler öğrenmekteler. Artık birçok şey internet gibi dijital platformlar vasıtasıyla öğrenilir hale gelmektedir. Biz de Kayseri Üniversitesi olarak uluslararasılaşma çalışmaları adına interneti en iyi şekilde kullanarak, online eğitimi yüze yüze eğitimi destekler manada kullanmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz“ diye konuştu.

Konuşmaların ardından Rektörler, kendilerine yöneltilen soruları cevaplandırdılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.