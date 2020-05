Başkan Büyükkılıç, "Uyum kültürü içinde Hacılar'ın projelerine destek vereceğiz"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan Bayramı öncesi yaptığı ilçe ziyaretlerine Hacılar ilçesiyle devam etti. Başkan Büyükkılıç, uyum kültürü içinde Hacılar’ın projelerine destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hacılar’da ilçe belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile bir süre görüştü.

İlçedeki koronavirüs önlemleri ve Hacılar Belediyesi’nin projeleriyle ilgili bilgiler veren Başkan Bilal Özdoğan, “Büyükşehir Belediye Başkanımız bize 14 aylık süreçte her zaman desteğini vermiştir. Belediyecilikte örnek aldığımız bir ağabeyimizdir. Melikgazi’mizde yaptıkları, Büyükşehir’imizde yaptıkları ortada. 14 aylık süreçte her zaman başkanımız bizlere yol göstermiş, projelerimizi yakından takip etmiştir. Bu yaklaşımından dolayı Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da tüm ilçelerde olduğu gibi Hacılar ilçesinde de uyum kültürünün en güzel örneklerini sergileyerek hizmet ettiklerini söyledi. Koronavirüs önlemlerine de değinen Başkan Büyükkılıç, “Hacılar ilçemizde çok şükür ciddi manada bir durum yok. Bu da bizler için sevindirici oldu. Dikkatli olup gerekli kurallara uyunca demek ki sıkıntı oluşturmuyor. O yönüyle de Hacılarlı hemşehrilerimizi takdir ediyoruz” diye konuştu. Başkan Memduh Büyükkılıç, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Hacılar’a her türlü desteği vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

