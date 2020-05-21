Kargo şirketinde 50 kişi karantina altına alındı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Kayseri'de 10 kargo şirketi çalışanının Covid19 testinin pozitif çıkmasının ardından 50 çalışan karantina altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye çapında dağıtım yapan kargo şirketinin Kayseri şubesinde çalışan 10 kişinin yapılan Covid19 testi pozitif çıktı. Çalışan 10 kişinin testinin pozitif çıkmasının ardından, kargo şubesinde çalışan diğer 50 kişinin kontrol amaçlı karantina altına alındığı bildirildi.

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