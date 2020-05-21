Talas’ta korona virüsle mücadelede durmak yok

Korona virüsle mücadele sürecinde ortaya koyduğu başarılı çalışmalarla dikkat çeken Talas Belediyesi, yeni bir çalışma daha yaparak ilçe genelindeki tüm binalara dezenfektan dağıtmaya başladı.

Bu kapsamda ilk olarak berber, kuaför ve güzellik salonlarına 5 litrelik dezenfektan, 1 litrelik spreyli dezenfektan, 5 adet maske, 3 çift eldiven ve 1 adet mikrofiber bez teslim edilmeye başlandı. Uygulama genişletilerek ilçe genelindeki tüm apartman ve binalara hijyen temizlik seti dağıtımı yapılacak.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, korona virüsle mücadeleyi hız kesmeden devam ettirdiklerini ifade ederek, “İlk günden beri bütün imkanlarımızla bir yandan halkımızın sağlığını korumaya bir yandan da koruyucu, önleyici ve bilgilendirici tedbirler almaya gayret ediyoruz. 100 bin maske, 10 bin hijyen çantası, 30 bin kitap, 5 bin bitki seti, sağlık çalışanlarımıza 500 adet koruyucu siperlik dağıttık. Bunlara ilave olarak şimdi de ilçe genelindeki bütün apartman ve binalara hijyen temizlik seti dağıtmaya başladık. Bugün ilk olarak ilçemizdeki berber, kuaför ve güzellik salonlarına teslim ediyoruz. Ardından bütün apartmanlara 5+1 litrelik dezenfektan, 5 adet maske, 3 çift eldiven ve 1 adet mikrofiber bez hediye edeceğiz. Bunlarla bina girişi, asansör kapısı, merdiven korkulukları gibi ortak kullanım alanlarında hijyen ve dezenfeksiyon yapılmasını sağlayacağız” dedi.

Başkan Yalçın, ilçe genelinde toplam 7 bin 500 adet hijyen temizlik seti dağıtacaklarını da sözlerine ekledi.

Hijyen temizlik setini alan berberler ve kuaförler de sürecin başından beri çok güzel işler yapan Talas Belediyesi’nin, esnafın ve vatandaşın yanında olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu ifade ederek Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

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