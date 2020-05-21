Kayserispor teknik direktörü Robert Prosinecki: "8 maç da bizim için final gibi"

Hes Kablo Kayserispor teknik direktörü Robert Prosinecki, kalan 8 maçın da kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Süper Lig'de 18. sırada bulunan ve kümede kalma mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor, Covid19 virüs salgınından dolayı lige verilen aranın sona ermesi ile çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. Teknik direktör Robert Prosinecki nezaretinde çalışan sarı kırmızılı takım son 8 haftada 4 iç saha 4 deplasman maçına çıkacak. İlk olarak İstanbul'da oynayacağı Fenerbahçe maçına hazırlanan Hes Kablo Kayserispor tempoyu artırmaya başladı.

Hes Kablo Kayserispor teknik direktörü Robert Prosinecki, kalan 8 haftanın kendileri için son derece önemli olduğunu ifade ederek, "Ligin son sırasındayız. Lige uzun süre ara verildi. Lige tekrardan konsantre olmaya çalışıyoruz. Bizim çok önemli 8 maçımız var. 8 final maçı oynayacağız. Maksimum puan toplamak zorundayız. Zaman daralıyor ve işi sıkı tutmamız gerekiyor" dedi.

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