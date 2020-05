Esnaf bakanlık istiyor Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan: "Eş ve çocuklarımız ile birlikte 10 milyon kişiyiz. Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatif Bakanlığı kurulması gerekiyor"

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan; " Haziran başı itibari ile de bu işin daha güzel bir hale geleceğinin düşünüyorum. Oto sanayide 63 tane 65 yaşın üstünde usta var. Sanayiye gelmiyorlar. Kiminin dükkanı kapalı. Biz burada tarafız, esnaftan yana tarafız biz" ifadelerini kullandı.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Başkan Alan vatandaşlardan alışverişlerini küçük esnaflardan yapmalarını isteyerek; "Kayseri halkına çağrıda bulunmak istiyorum. Alışverişlerini küçük esnaflardan yapsınlar. Bakkallardan yapsınlar. Günü geçmiş hiçbir yerde malımız yok. Belediyeler kontrol ediyor, il müdürlükleri kontrol ediyor. Bizim o bakkal amcalardan, küçük esnaf sanatkarlardan alınsın. Bizim de esnaf olarak kendimizi yenilememiz lazım. Kayseri’de 40 tane oda başkanımız var ve hepsi de çalışkan. Siteler yapıyorlar, evler yapıyorlar dolayısıyla esnaflar ile iç içeyiz biz" dedi.



"Sanayide 63 tane 65 yaş üstü ustanın dükkanı kapalı"

Pandemiden dolayı esnafın zor günler geçirdiğini, Haziran'dan itibaren düzelme beklediklerini kaydeden Alan; "Pandemi durumundan dolayı şuanda kafeler kapalı durumda, çay ocakları, lokantalar kapalı. Her ne kadar paket servisler olsa da 50 masamız varsa da 25 masaya düşüreceğiz. Adamın 78 tane işçisi var çıkaramıyor. Dolayısıyla lokantalar çok zor durumda. Vergiler var, diğer giderler var Haziran başı itibari ile de bu işin daha güzel bir hale geleceğinin düşünüyorum. Oto sanayide 63 tane 65 yaşın üstünde usta var. Sanayiye gelmiyorlar. Kiminin dükkanı kapalı. Biz burada tarafız, esnaftan yana tarafız biz" ifadelerini kullandı.

Esnafların da kendisini yenilemesi gerektiğini vurgulayan Mustafa Alan; "Esnaf sanatkar arkadaşlar olarak kendimizi düzeltmemiz lazım. Kapalı çarşıda 3 tane kasetçimiz var. Ben belediyelerimize teşekkür ediyorum ama seyyarlar konusunda kızmaya, gönüllenmeye gerek yok. Sivas’tan, Nevşehir’den çevre illerden gelen satıcılar da var. Bir olay oldu, camilerin önünde takım elbise satıyorlar. Kemer filan artık bunlar hikaye. Biz parayı tut diye veriyoruz yut diye değil. İpotek alıyoruz, kefil alıyoruz. Ödemelerde 5 yıl vade var. Azalan bakiye sistemine göre ödeniyor. Dolayısıyla çok cüzi bir ortaklı parası yatırılıyor. Ödeme oranı yüzde 94. Bankacılar bize 'helal olsun' diyor. Esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Şurayı senin sayende aldık, şu makineyi senin sayende aldık diye söylüyorlar. Biz de bundan keyif duyuyoruz. Bankalarla diyaloğumuz çok iyi" diye konuştu.

Kredinin küçük esnaflara can suyu olduğunu da aktaran Alan toplamda 11 bin 400 esnafın kredi kullandığını belirtti. Alan; "Bende yıllardır kredi kullanıyorum. Küçük esnafım ben de. Esnaflara çok can suyu oldu. Kayseri ve Niğde merkezde 2 bin kişi kullandı. Can suyu kredisini kullanalar bu şekilde. Merkez kooperatifi olarak 960 kişiye 60 milyon TL kullandırdık. 3 bin 100 kişi üzerinde 3 milyon TL devletin parası var. Bölge genelinde 950 milyon TL kullandırmışız. Toplamda 11 bin 400 esnaf kredi aldı.



"Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatif Bakanlığı kurulmalı"

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Şu ortamda düğünler yok, mobilyacılarda maalesef iş yok. Ülkemizin de, esnafımızın da önü açık. Esnaf sanatkarlarla ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatif Bakanlığı kurulması gerekiyor. Biz Ticaret Bakanlığı'na bağlıyız. Ticaret Bakanlığı var, Tarım Bakanlığı var, Sanayi Bakanlığı var. Biz Türkiye’de 1 milyon 800 bin kişiyiz. Eş ve çocuklarımız ile birlikte 10 milyon kişiyiz. Cumhurbaşkanımız kooperatifciliğe çok önem veriyor."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.