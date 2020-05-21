Restore edilen tarihi evin çatısı çöktü: 2 yaralı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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<br>KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, 2 katlı tarihi evin çatısı, restorasyon çalışması sırasında çöktü, 2 işçi yaralandı.<br>Olay, Talas ilçesi Tablakaya Mahallesi Çeşme Sokak'taki 2 katlı tarihi evde meydana geldi. Restorasyon çalışması yapılan evin çatısı aniden çöktü. S.T. (28) ve Ö.G. (39), adlı işçiler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri DHA<br>2020-05-21 17:28:26<br>

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