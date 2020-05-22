Başkan Gülsoy'dan Ramazan Bayramı Mesajı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Bayramların, toplum olarak birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirdiğimiz; özel günler olduğuna vurgu yapan Başkan Gülsoy, “Bu mübarek Ramazan Bayramının da, anlamına uygun bir hoşgörü ve barış ortamı içerisinde geçirilmesini diliyorum" dedi. “Bu yıl Ramazan Bayramı'nı belki de sadece çekirdek ailemizle geçireceğiz” diyen Başkan Gülsoy mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Rahmet ve mağfiret ayı olan bir Ramazanı Şerif'i daha geride bırakmanın ve mübarek Ramazan Bayramı'na ulaşmanın sevinicini hep birlikte yaşıyoruz. Rabbimizin bize nimeti olan dini bayramlar; birlik, beraberlik, kardeşlik ruhumuzu pekiştirmesi, her türlü kırgınlıkları unutturması bakımından çok önemli bir fırsattır. Her ne kadar tüm dünyanın mücadele ettiği Covid19 salgını sebebi ile ülkemizde uygulanacak sokağa çıkma yasağından ötürü bu Ramazan Bayramını sevdiklerimizden ayrı geçirecek olsak da ; kalplerimiz ve gönüllerimiz bir olacaktır. Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz bir zorluk yoktur. Bu zor günleri de el ele vererek birlikte geride bırakacağız. Bu yıl Ramazan Bayramı’nın manevi ruhuna uygun bir şekilde, tedbirler elden bırakılmaksızın kutlanması ve bu musibetten biran önce kurtulmak en büyük temennimizdir. ‘Bu bayramda böyle olsun’ diyor, sağlıklı, hep bir arada geçireceğimiz huzur içerisinde nice mutlu bayramlar diliyorum."

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