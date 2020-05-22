Kayserispor çift kale maç yaptı

Hes Kablo Kayserispor, lig maçları öncesinde ilk kez çift kale maç yaptı.

Korona virüs salgını nedeniyle lige verilen aradan ötürü uzun süredir antrenman yapamayan ve geçtiğimiz hafta çalışmalarına başlayan Hes Kablo Kayserispor, ilk kez çift kale maç yaptı. Covid19 virüs salgını tedbirleri çerçevesinde günlerdir mesafeli antrenman yapan futbolcular, bugün çift kale maç oynadı. 12 Haziran'da kaldığı yerden başlayacak olan Süper Lig'de ilk olarak Fenerbahçe ile karşılaşacak sarı kırmızılı takım, kulüp tesislerinde kıran kırana bir çift kale maç oynadı. Sarı Kırmızılılar, lig hazırlıklarını günde çift idman yaparak sürdürüyor.

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