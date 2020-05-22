Kayserispor çift kale maç yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor çift kale maç yaptı

İHA

Hes Kablo Kayserispor, lig maçları öncesinde ilk kez çift kale maç yaptı.

Kayserispor çift kale maç yaptı

Hes Kablo Kayserispor, lig maçları öncesinde ilk kez çift kale maç yaptı.
Korona virüs salgını nedeniyle lige verilen aradan ötürü uzun süredir antrenman yapamayan ve geçtiğimiz hafta çalışmalarına başlayan Hes Kablo Kayserispor, ilk kez çift kale maç yaptı. Covid19 virüs salgını tedbirleri çerçevesinde günlerdir mesafeli antrenman yapan futbolcular, bugün çift kale maç oynadı. 12 Haziran'da kaldığı yerden başlayacak olan Süper Lig'de ilk olarak Fenerbahçe ile karşılaşacak sarı kırmızılı takım, kulüp tesislerinde kıran kırana bir çift kale maç oynadı. Sarı Kırmızılılar, lig hazırlıklarını günde çift idman yaparak sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Gülsoy'dan Ramazan Bayramı Mesajı
YEREL HABERLER Başkan Gülsoy'dan Ramazan Bayramı Mesajı
Kayseri'de karantina süresi dolan 157 kişi memleketlerine uğurlandı Karantinadan çıkan vatandaşlar: "Belki de hayatımda bu kadar ilgi görmemiştim"
YEREL HABERLER Kayseri'de karantina süresi dolan 157 kişi ...
Her mahalle haşerata karşı haftada 2 gün ilaçlanıyor
YEREL HABERLER Her mahalle haşerata karşı haftada 2 gün ilaçlanıyor
Özel Dünyam Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Bedir, "Aramıza giren mesafe sorumluluklarımızın yerine getirilmesine engel olamayacak"
YEREL HABERLER Özel Dünyam Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Bedir, ...
Kayseri Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan: “Berberler vatandaşa tarife dışında bir ücret uygulamıyor” “Haziran ayı bizim için bir çığır niteliğinde olacak”
YEREL HABERLER Kayseri Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat ...
Çopuroğlu, "Sosyal Koruma Kalkanıyla Kayseri’ye 175 milyon lira yardım yapıldı"
YEREL HABERLER Çopuroğlu, "Sosyal Koruma Kalkanıyla Kayseri’ye 175 ...
Restore edilen tarihi evin çatısı çöktü: 2 yaralı
YEREL HABERLER Restore edilen tarihi evin çatısı çöktü: 2 yaralı
Kayseri'de şiddetli rüzgar uyarısı
YEREL HABERLER Kayseri'de şiddetli rüzgar uyarısı
Esnaf bakanlık istiyor Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan: "Eş ve çocuklarımız ile birlikte 10 milyon kişiyiz. Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatif Bakanlığı kurulması gerekiyor"
YEREL HABERLER Esnaf bakanlık istiyor Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar ...
Freni boşalan kamyon, ortalığı savaş alanına çevirdi: 5 yaralı
YEREL HABERLER Freni boşalan kamyon, ortalığı savaş alanına çevirdi: ...
Murat Eskici’den kan bağışına destek veren personele teşekkür
YEREL HABERLER Murat Eskici’den kan bağışına destek veren personele ...
Karantina yurduna fidanlar dikildi
YEREL HABERLER Karantina yurduna fidanlar dikildi
Hafta sonu hava sıcaklıkları 10 dereceye kadar düşecek
YEREL HABERLER Hafta sonu hava sıcaklıkları 10 dereceye kadar ...
Hakimiyetini kaybeden kamyon, 1 motosiklet 2 otomobile çarptı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Hakimiyetini kaybeden kamyon, 1 motosiklet 2 ...
Kayseri'de 12 kargo çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Kayseri'de 12 kargo çalışanının koronavirüs testi ...
Talas’ta korona virüsle mücadelede durmak yok
YEREL HABERLER Talas’ta korona virüsle mücadelede durmak yok
Kayserispor'da, hazırlıklar hız kesmiyor
YEREL HABERLER Kayserispor'da, hazırlıklar hız kesmiyor
Kayserispor güç depoluyor
YEREL HABERLER Kayserispor güç depoluyor
Kayseri'de, 'sarıkız' cinsi örümcek tedirginliği
YEREL HABERLER Kayseri'de, 'sarıkız' cinsi örümcek tedirginliği
Kayserispor teknik direktörü Robert Prosinecki: "8 maç da bizim için final gibi"
YEREL HABERLER Kayserispor teknik direktörü Robert Prosinecki: "8 ...
Talas’ta ‘Beyaz Masa Sosyal Medyada’ uygulaması devam ediyor
YEREL HABERLER Talas’ta ‘Beyaz Masa Sosyal Medyada’ uygulaması devam ...
Cihannüma Sahur Meclisi Online Olarak Yapıldı Meclise Katılan Başkan Büyükkılıç, “Bu unvanlar bize emanettir, emaneti liyakatle taşımalıyız”
YEREL HABERLER Cihannüma Sahur Meclisi Online Olarak Yapıldı Meclise ...
Başkan Çolakbayrakdar: "Kayseri'ye has yerli tohumlarla yetiştirdiğimiz ürünler teknolojiyle buluşarak iyi bir noktaya gelecek"
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar: "Kayseri'ye has yerli ...
Çalıştığı inşaatın merdiven boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Çalıştığı inşaatın merdiven boşluğuna düşen işçi ağır ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X