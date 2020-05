KAYÜ Rektörü Karamustafa’dan Ramazan Bayramı mesajı

Kayseri Üniversitesi(KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bayramların mutluluk, neşe, dostluk, sevgi, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışmanın doruk noktaya ulaştığı günler olduğunu ifade eden Rektör Karamustafa, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluş olan bir Ramazan ayını daha geride bırakmanın burukluğu ve Ramazan Bayramı’na ulaşmanın da sevincini hep birlikte yaşamaktayız. Cenabı Allah, bu mübarek ay boyunca yaptığımız tüm ibadetleri kabul eylesin. Bayramlar mutluluktur, neşedir. Dostluğun, sevginin, kardeşliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın perçinleştiği günlerdir. Bayramlarda dargınlıklar yerini kucaklaşmaya bırakır. O yüzdendir ki, dini bayramlarımız iyilikler için her zaman en iyi fırsattır. Dünya genelinde yaşanan korona virüs salgını nedeniyle devletimizin aldığı tedbirler kapsamında “evde kal” çağrılarına uyarak bu bayramı her ne kadar evde geçirecek olsak da akraba ve dostlarımızı en azından telefonla aramayı ve hatırlarını sormayı ihmal etmeyelim. İdrak ettiğimiz her bayramda olduğu gibi bu bayramda da birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim kılalım. Sadece bulunduğu coğrafyada değil dünyada lider ülke olmamız için öngörülen hedefleri topyekûn gerçekleştirmek için bayramları fırsat bilelim. Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Ramazan Bayramının yaşadığımız tüm sorunları alıp götürmesi dileği ile başta ülkemiz, dünya Müslümanları ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diler; herkesin Ramazan Bayramı’nı cani gönülden kutlarım.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.