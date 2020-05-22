Başkan Büyükkılıç: “Mesafeler olacak, gönüller yaklaşacak”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç, Ramazan Bayramı’nda korona virüs nedeniyle mesafelerin olacağını ancak gönüllerin daha fazla yaklaşacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan ayı ve Kadir Gecesi’nin ardından bir bayrama daha erişmenin mutluluğunun yaşandığını belirtti. Mesajında huzur içinde bir bayram temennisinde bulunan Başkan Büyükkılıç, “Cenabı Allah’a şükürler olsun ki Ramazan Bayramına eriştik. Kayserili hemşehrilerimizin, Türk Milletinin ve İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum. Huzur içerisinde nice bayramlara erişmelerini temenni ediyorum. Bayramımızın aynı zamanda tüm insanların kurtuluşuna vesile olması için dua ve temennide bulunuyorum. Bayram coşku demektir. Bayram sevinç demektir. Bayram buluşma demektir. Bayram hoş görü demektir. Bayram varsa ufak tefek dargınlıklar onları göz ardı ederek yakınlaşma demektir” dedi.

Korona virüs nedeniyle mesafelerin olacağı bir bayramın yaşanacağını ancak gönüllerin bu bayram daha da yakınlaşacağını dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, elektronik ortamlarda da olsa bayram sevincinin yaşanıp yaşatılacağını kaydetti. Bayramın birliğe, beraberliğe ve dayanışmaya katkı vermesi temennisini dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, “Başta şehit yakınlarımız olmak üzere tüm hemşehrilerimizin bayramlarını ben tebrik ediyorum. Büyüklerimizin ellerinden yavrularımızın gözlerinden öpüyorum” diye konuştu.

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