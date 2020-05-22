Kayserispor'da hazırlıklar sürüyor

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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<br>İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) HES Kablo Kayserispor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.<br>Koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'e ara verilmesinin ardından, 11 Mayıs'tan itibaren çalışmalarına tesislerde devam eden Hes Kablo Kayserisporlu futbolcular, günü çift idmanla tamamlayacak. Karpuzatan Tesisleri'nde bu sabah Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde yapılan antrenmana futbolcular gruplar halinde geldi. Kondisyon çalışmasıyla başlayan antrenman düz koşu ile devam etti. Kayserisporlu futbolcular gruplar halinde koşu yaptı.<br>Sarı-kırmızılılar akşam antrenmanı ile günü tamamlayacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:<br>Antrenmandan görüntü<br>Haber:İlyas KAPLAN Kamera: KAYSERİ, (DHA)<br>DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN<br>2020-05-22 14:08:42<br>

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