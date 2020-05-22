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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uyuşturucu taciri 13 kişi tutuklandı

İHA

Uyuşturucu taciri 13 kişi tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanan 13 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin çalışmaları sonucunda “Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak, Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak” suçlarından Yakalama Müzekkeresi ile aranan 16 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3’ü ifadelerinden sonra mahkemece salıverilirken, 13’ü ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Yapılan operasyonlarda 16,55 gram esrar, 10,75 gram eroin, bin 345,18 gram metamfetamin, 107,36 gram sentetik kannobinoid, 17,04 gram kokain, 41 adet ekstazi, 36 adet kırmızı reçeteye tabi hap, 6 adet uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi, 2 adet tabanca, 3 adet av tüfeği ve 2 adet mermi ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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