Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi bayram yoğunluğu

<br>Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de sokağa çıkma yasağı öncesinde alışveriş merkezlerinde yoğunluk yaşandı, bazı mağazaların önünde kuyruk oluştu.<br>Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlar alışveriş yamak için çarşıya çıkınca bazı noktalarda yoğunluk yaşandı. 4 günlük sokağa çıkma yasağının son gününde çarşıdaki hareketlilik dikkat çekerken, bazı mağazaların önünde ise uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar görevlilerce sık sık sosyal mesafe konusunda uyarıldı. Kuyruktaki vatandaşlar uzun süre içeriye alınma sırasının kendilerine gelmesini bekledi.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Cafer ZENGİN<br>2020-05-22 15:40:46<br>
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