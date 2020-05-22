Kayseri’de beklenen yağmur başladı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Kayseri’de Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından sağanak yağış etkili olmaya başladı.

Kayseri’de Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından öğle saatlerinden sonra başlayacağı bildirilen sağanak yağış etkisini gösterdi. Sağanak yağışın etkili olması ile beraber yollarda su taşkınları oluştu.

Ayrıca kuvvetli rüzgar sebebi ile de Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

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