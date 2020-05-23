Başkan Yalçın’dan bayram mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında tüm mutlulukların hayatımızda yeniden yer bulması temennisinde bulunan Başkan Yalçın, “Bu zor zamanların ardından güzel günlerin geleceğine ve yine yan yana, diz dize kutladığımız bayramlara kavuşacağımıza gönülden inanıyorum. Bu vesile ile başta Talaslı hemşehrilerim olmak üzere tüm Müslümanların bayramını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

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