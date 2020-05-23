Kayseri'nin Bünyan ilesinde meydana gelen trafik kazasında, tırın çarptığı genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gergeme Mahallesinde dün gece meydana gelen kazada, 06 FB 1317 plakalı tır, yaya halinde olan Doğukan Çam isimli gence çarptı. Kazda Doğukan Çam ağır yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Doğukan Çam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Doğukan Çam'ın ölümünden sonra sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlayan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, "Hepimizi derinden etkileyen, üzüntüye boğan bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden, genç kardeşimiz Doğukan Çam'a Alah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum" ifadelerini kulandı.

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