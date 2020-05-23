Kayseri, sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sessiz

Sudan ve Mısır liderleri uluslararası ve bölgesel konuları görüştü

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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<br>Yasin DALKILIÇMuhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde mahalle ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.<br>Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle başta Cumhuriyet Meydanı, tüm cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri dışarı çıkanlara yönelik kentin birçok noktasında denetim yaptı. Kısıtlamaya uymayan vatandaşlara idari para cezası uygulandı. Kent merkezindeki Asri Mezarlık'ın kapıları da arife günü nedeniyle kapatıldı.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ-Muhammed KISIR<br>2020-05-23 14:00:49<br>

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