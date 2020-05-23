Kayseri'de şehit aileleri, şehitliği ziyaret etti

Sudan ve Mısır liderleri uluslararası ve bölgesel konuları görüştü

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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<br>Yasin DALKILIÇMuhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde şehitliği ziyaret ederek dua etti.<br>Kayseri'de şehit aileleri, arife günü nedeniyle sabah saatlerinden itibaren Kartal Şehitliği'ne geldi. Şehit aileleri, burada Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti. Şehitlerin mezarlarını temizleyerek su döken yakınları, zaman zaman hüzünlü anlar yaşadı. İl Müftülüğü tarafından şehitlikte görevlendirilen imamlar da şehit ailelerinin ziyaretlerine eşlik ederek Kuran-ı Kerim okuyup dua etti.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ-Muhammed KISIR<br>2020-05-23 14:08:55<br>

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