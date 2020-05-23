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Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı, kazada öldü

DHA

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, Yeniden Refah Partisi Bünyan Gençlik Kolları Başkanı Doğukan Çam (19) TIR'ın çarpması sonucu hastanede hayatını kaybetti. Kaza, dün akşam saatlerinde Bünyan ilçesi Gergeme Mahallesi'nde meydana geldi. S.A yönetimindeki TIR, yürüyerek evine giden Doğukan Çam'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Çam, çağrılan ambulansla İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yeniden Refah Partisi Bünyan Gençlik Kolları Başkanı olduğu belirtilen Doğukan Çam, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.  Kazanın ardından TIR şoförü gözaltına alındı. DHA-Güvenlik...

Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı, kazada öldü

<br>Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, Yeniden Refah Partisi Bünyan Gençlik Kolları Başkanı Doğukan Çam (19) TIR'ın çarpması sonucu hastanede hayatını kaybetti.<br>Kaza, dün akşam saatlerinde Bünyan ilçesi Gergeme Mahallesi'nde meydana geldi. S.A yönetimindeki TIR, yürüyerek evine giden Doğukan Çam'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Çam, çağrılan ambulansla İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yeniden Refah Partisi Bünyan Gençlik Kolları Başkanı olduğu belirtilen Doğukan Çam, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. <br>Kazanın ardından TIR şoförü gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri / Bünyan Yasin DALKILIÇ<br>2020-05-23 15:22:48<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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